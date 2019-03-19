Аарон руки-ножницы. Джек-потрошитель прибыл в Лондон из Российской империи?

Тайна легендарного серийного убийцы, чья мрачная слава началась в трущобах Лондона XIX века, возможно, раскрыта.

Шаль как улика

Как сообщает Journal of Forensic Sciences, ученые Ливерпульского университета представили работу, основанную на молекулярном анализе ДНК, обнаруженной на шали одной из жертв Джека-потрошителя Кэтрин Эддоус.

Кэтрин Эддоус была убита 30 сентября 1888 года, став предпоследней из числа «канонических» жертв маньяка. Ее шаль с места преступления забрал один из работавших на месте полицейских, решивший осчастливить данным подарком свою жену. Супруга предприимчивого полицейского от дара, по всей видимости, отказалась, и шаль хранилась в семье как реликвия, ни разу не подвергаясь стирке. В конечном итоге шаль оказалась на аукционе, где в 2011 году ее приобрел бизнесмен Рассел Эдвардс. Он предоставил ее исследователям, которые после нескольких лет работы вынесли свой вердикт.

Убийство в Уайтчепеле

В ночь на 31 августа 1888 года лондонский извозчик Чарльз Аллен Лачмер, также известный как Чарльз Кросс, обнаружил перед воротами конюшни на Бакс-Роу в Уайтчепеле тело женщины. Ее юбка была задрана. Кросс был уверен, что имеет дело с мертвецом, и указал на женщину своему коллеге Роберту Полу, ехавшему мимо по пути на работу. Пол предположил, что дама еще жива, и извозчики, одернув юбку женщины, поспешили на поиски полицейских. Они оповестили о своей находке констебля Джонаса Майзена.

Помимо Майзена, к месту обнаружения женщины прибыли еще двое полицейских и несколько простых зевак. К четырем часам вызванный полицией хирург Генри Льюэллин констатировал правоту Чарльза Кросса: дама была мертва. Её горло было рассечено дважды слева направо; на животе присутствовала одна глубокая рваная рана, несколько разрезов поперёк живота и три или четыре разреза в правом боку, нанесённых тем же лезвием длиной не менее 6-8 дюймов. Личность погибшей установили довольно быстро. Ею оказалась 43-летняя страдающая алкоголизмом проститутка Мэри Энн Николз.

Гибель проститутки в лондонских трущобах не стала бы сенсацией, если бы в том же 1888 году в Уайтчепеле не погибли еще две «ночные бабочки»: 44-летняя Эмма Смит и 39-летняя Марта Тэбрем.

Первый маньяк с медийной поддержкой

Коронер восточного Мидлсекса Уинн Эдвин Бакстер, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что убийства Эммы Смит и Марты Тэбрем никак не связаны с гибелью Мэри Николз. Но к моменту окончания разбирательства произошло еще одно убийство проститутки: 8 сентября 1888 года погибла Энни Чэпмен. Коронер Бакстер посчитал, что между убийствами Мэри Николз и Энни Чэпмен достаточно общего, чтобы считать их делом рук одного человека.

Так началась история Джека-потрошителя, пожалуй, первого в истории человечества маньяка с медийной раскруткой.

Добропорядочные обеспеченные британцы с радостью щекотали себе нервы, читая истории о загадочном убийце, действующем в мрачных кварталах, где обитает беднота. Реальные преступления очень быстро стали теряться за фантастическими историями, которые сочиняли журналисты.

Сегодня существует даже целая дисциплина, именуемая «рипперологией», которая занимается изучением всех обстоятельств «дела Джека-потрошителя».



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«Каноническая» история

Каноническая история Джека-потрошителя насчитывает пять убийств, совершенных в период с 31 августа по 9 ноября 1888 года. Все пять женщин — Мэри Энн Николз, Энни Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли — были проститутками. У трех своих жертв убийца вырезал внутренние органы, в двух случаях ограничился вскрытием брюшной полости.

Мэри Энн Николз стала первой из жертв, которых большинство исследователей признают делом рук «Потрошителя».

8 сентября 1888 года, как уже говорилось, погибла Энни Чэпмен, 30 сентября — Элизабет Страйд, в тот же день — Кэтрин Эддоус, а 9 ноября была убита Мэри Джейн Келли.

После 9 ноября 1888 года нет достоверных свидетельств преступлений, почерк которых схож с почерком Джека-потрошителя. Серийный маньяк, как правило, не может остановиться сам. Скорее всего, перед убийцей возникло непреодолимое обстоятельство, помешавшее ему продолжить свои злодеяния. Возможны разные причины: арест за иные преступления с заключением в тюрьму, изоляция в психиатрической лечебнице или, наконец, смерть убийцы.

В ходе расследования было допрошено в общей сложности около 2000 человек, из которых 80 подверглись задержанию. Однако никому так и не были предъявлены официальные обвинения. Считается, что главными причинами неудачи следствия стали низкая квалификация полицейских, упускавших из виду важные улики, а также примитивные методы экспертизы, существовавшие на тот момент.

Эмигрант, сбежавший от погромов

Ученые Ливерпульского университета полагают, что убийца действительно оказался в психиатрической клинике. Основываясь на изучении ДНК, они пришли к выводу , что Джеком-потрошителем был Аарон Косминский.

А тогда получается, что самый знаменитый злодей в истории Британии родился в Российской империи.

Аарон Косминский родился в польском городе Клодаве 11 сентября 1865 года в еврейской семье. Большая часть польских земель в ту пору была собственностью российской короны.

Когда в 1881 году народовольцы убили императора Александра II, по империи прокатилась волна погромов: население, почитавшее царя-батюшку, привычно обвинило во всем евреев.

16-летний Аарон вместе с другими членами семьи эмигрировал в Великобританию. Впрочем, эмигрантский район Уайтчепел по степени опасности не слишком отличался от мест, где свирепствовали погромы. Перенаселение и нищета спровоцировали рост преступности. Если что и процветало в Уайтчепеле того времени, так это секс-индустрия. Женщины, лишенные других средств к существованию, выходили на панель. В октябре 1888 года «Городское управление Лондонской полиции» выявило, что в городе работает более 1200 проституток и функционирует 62 публичных дома.

Аарон Косминский трудился парикмахером, и средств, которые он зарабатывал, едва хватало на то, чтобы не умереть с голода.

«Сошел с ума из-за пристрастия к сексуальному самоудовлетворению»

Впервые Косминский оказался в психиатрической клинике в 1890 году, но через три дня его отпустили. Однако в феврале 1891 года его снова помещают в сумасшедший дом, после того как он набросился с ножом на девушку.

Медики, работавшие с Косминским, пришли к выводу, что психическим заболеванием он страдал с 1885 года: Аарон отказывался мыться, не хотел брать еду из рук других людей, у него случались слуховые галлюцинации. Трактовка заболевания была характерной для того времени: «Аарон Косминский сошел с ума из-за пристрастия к сексуальному самоудовлетворению».

Современные исследователи, опираясь на данные о симптомах, полагают, что речь шла о параноидной шизофрении.

Есть сведения о том, что Косминский жил и работал неподалеку от мест, где происходили убийства. Во время следствия в конце XIX века он входил в число подозреваемых, но доказательств против него собрано не было.

В психиатрической клинике Аарон Косминский провел 28 лет. Там он и умер 24 марта 1919 года, то есть сто лет тому назад.

Сомнения остаются

Несмотря на то, что старший преподаватель молекулярной биологии Ливерпульского университета Яри Лохелайнен и научный сотрудник группы репродукции и раннего развития Института генетики, здравоохранения и терапии Лидского университета Дэвид Миллер уверены в своих нынешних выводах, количество скептиков не уменьшается. Они указывают на то, что Косминский говорил на идише и плохо владел английским. Как же ему в таком случае удавалось усыпить бдительность своих потенциальных жертв?



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Другие замечают, что парикхмахер не обладал навыками и комплекцией, необходимыми для столь изощренных расправ. На это следует новый довод: утверждения о том, что Джек-потрошитель обладал знаниями профессионального хирурга или как минимум мясника, базируются только на вымысле журналистов. В действительности сделать с женщинами то, что делал лондонский маньяк, мог человек без специальной подготовки. Доктор Джордж Филипс, обследовавший тело Мэри Келли, последней «канонической жертвы» Джека-потрошителя, писал: «Увечья были нанесены человеком, однозначно не имеющим научных или анатомических познаний. Я считаю, что он не обладал даже навыками мясника, или забойщика лошадей, или человека, обученного разделывать туши животных».

Так что скептики, сомневающиеся в результатах ученых Ливерпульского университета, могут по-прежнему считать «дело Джека-потрошителя» нераскрытым.