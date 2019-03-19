Тест. Угадайте свою будущую зарплату по описанию вакансии

В своих мечтах работодатели хотят, чтобы сотрудник умел и программировать, и писать тексты, и создавать рекламные кампании, и вести проекты. Причем желательно 24/7 и за 500 рублей в месяц. В реальной жизни таких вакансий, конечно, не бывает. А какие бывают? Оказывается, тоже довольно удивительные. FINANCЕ.TUT.BY предлагает пройти тест и понять, сможете ли вы предложить описанному сотруднику столько же, сколько работодатель.

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