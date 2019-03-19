Ваш любимый телеведущий из детства вот-вот выступит в Минске (догадались, о ком речь?)

Легенда советского телевидения и ведущий «в мире животных» выступит с творческим вечером в Минске. Записывайте: 1 мая во Дворце профсоюзов Николай Дроздов порассуждает о происхождении Вселенной и Земли.



Фото: teleprogramma.pro

Николай Николаевич Дроздов — ученый, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах и многочисленных документальных фильмах о природе. Не прикидывайтесь, что не знаете его. Влюбивший в себя абсолютное большинство школьников, студентов, их родителей и учителей многолетней телепрограммой «В мире животных» и другими документальными фильмами о природе, Дроздов со своей искренней любовью к планете в целом животному миру в частности стал непререкаемым авторитетом в своей области.

Предстоящая лекция во многом будет носить импровизационный характер. Интересные факты о нашем большом мире, подтвержденные научными данными, путешествия и открытия, личные наблюдения, мнения о журналистике и работе на телевидении из первых рук — оттолкнувшись от главного, вы сможете поговорить с Дроздовым обо всем на свете.

А вот — для настроения:

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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса , который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.