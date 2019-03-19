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Ваш любимый телеведущий из детства вот-вот выступит в Минске (догадались, о ком речь?)
Легенда советского телевидения и ведущий «в мире животных» выступит с творческим вечером в Минске. Записывайте:
Николай Николаевич Дроздов — ученый, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах и многочисленных документальных фильмах о природе. Не прикидывайтесь, что не знаете его. Влюбивший в себя абсолютное большинство школьников, студентов, их родителей и учителей многолетней телепрограммой «В мире животных» и другими документальными фильмами о природе, Дроздов со своей искренней любовью к планете в целом животному миру в частности стал непререкаемым авторитетом в своей области.
Предстоящая лекция во многом будет носить импровизационный характер. Интересные факты о нашем большом мире, подтвержденные научными данными, путешествия и открытия, личные наблюдения, мнения о журналистике и работе на телевидении из первых рук — оттолкнувшись от главного, вы сможете поговорить с Дроздовым обо всем на свете.
А вот — для настроения:
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16 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Легенда советского телевидения и ведущий «в мире животных» выступит с творческим вечером в Минске. Записывайте: 1 мая во Дворце профсоюзов Николай Дроздов...
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