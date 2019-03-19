ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте мужчина выгуливал собаку и нашёл костные останки

20.03.2019 11:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Утром 19 марта в Бресте местный житель выгуливал собаку и обнаружил костные останки.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, мужчина рассказал, что выгуливал питомца неподалёку от мемориального комплекса «Стражам границ» по проспекту Машерова. Сейчас там ведутся земляные работы.  

В одной из траншей пёс обнаружил костные останки. Хозяин собаки сообщил о находке правоохранителям. К указанному месту выехала СОГ.  

Предполагается, что захоронению более 70 лет.  

Осенью 2018 года в Столинском районе местные жители обнаружили человеческие останки.  

Инцидент произошёл во время сбора клюквы – подробнее здесь.  
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 19 марта в Бресте местный житель выгуливал собаку и обнаружил костные останки.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика