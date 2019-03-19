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В Бресте мужчина выгуливал собаку и нашёл костные останки
Новости Беларуси. Утром 19 марта в Бресте местный житель выгуливал собаку и обнаружил костные останки.
Как
В одной из траншей пёс обнаружил костные останки. Хозяин собаки сообщил о находке правоохранителям. К указанному месту выехала СОГ.
Предполагается, что захоронению более 70 лет.
Осенью 2018 года в Столинском районе местные жители обнаружили человеческие останки.
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Новости Беларуси. Утром 19 марта в Бресте местный житель выгуливал собаку и обнаружил костные останки. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского...
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