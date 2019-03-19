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Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике

20.03.2019 11:05 — Разное | СТВ  
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Новости Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации нового президента Казахстана. На совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны и вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике

Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике

Токаев будет занимать пост исполняющего обязанности президента до 2020 года – тогда должен был истечь срок полномочий Назарбаева.

Новый лидер не один год находится в руководстве страны. Так, Токаев был министром иностранных дел, работал премьер-министром, являлся главой верхней палаты парламента.

Напомним, об отставке Нурсултана Назарбаева стало известно накануне. Он подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике
Фото. Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане
Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике
Фото. Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане
Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике
Фото. Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане
Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике
Фото. Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане
Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике
Фото. Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане

 
 
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Новости Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации нового президента Казахстана. На совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев принес...
 
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