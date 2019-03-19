Главного архитектора Минска задержали за взятку

Новости Беларуси. Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома задержан за взятку. 4 тысячи долларов главному архитектору Минска передала индивидуальный предприниматель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги полагались за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений. Павла Лучиновича задержали в Минском районе после получения взятки. Возбуждено уголовное дело.







