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В Молодечненском районе мужчина с косой напал на спящего человека
Новости Беларуси. В Молодечненском районе задержан 56-летний житель деревни Яковичи, который несколько раз ударил местного жителя косой.
Как
Выяснилось, что инцидент случился примерно в 23:40. Заявительница и её 57-летний супруг спали в разных комнатах. Дверь в дом была не заперта, поскольку ожидалось возвращение сына.
Подозреваемый без труда проник в дом, зашёл в комнату к мужчине и не менее пяти раз ударил его полотном косы. Потерпевший получил колото-резаные раны грудной клетки, живота, шеи и рук. На крик прибежала жена пострадавшего, которая ударила нападавшего табуреткой, а затем вызвала милицию.
Во время задержания фигурант был пьян. Объяснить мотивы своих действий задержанный не смог. По оперативным данным, подозреваемый не работает, ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.
Подозреваемый заключён под стражу. В действиях мужчины есть признаки преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.
Зимой 2019 года в Россонском районе мужчина пытался поджечь женщину.
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе задержан 56-летний житель деревни Яковичи, который несколько раз ударил местного жителя косой. Как сообщает УВД...
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