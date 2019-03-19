ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечненском районе мужчина с косой напал на спящего человека

20.03.2019 10:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Молодечненском районе задержан 56-летний житель деревни Яковичи, который несколько раз ударил местного жителя косой.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в милицию обратилась супруга пострадавшего. К месту происшествия немедленно выехали СОГ и медики. Потерпевший был доставлен в медучреждение.  

Выяснилось, что инцидент случился примерно в 23:40. Заявительница и её 57-летний супруг спали в разных комнатах. Дверь в дом была не заперта, поскольку ожидалось возвращение сына.  

Подозреваемый без труда проник в дом, зашёл в комнату к мужчине и не менее пяти раз ударил его полотном косы. Потерпевший получил колото-резаные раны грудной клетки, живота, шеи и рук. На крик прибежала жена пострадавшего, которая ударила нападавшего табуреткой, а затем вызвала милицию.  

Во время задержания фигурант был пьян. Объяснить мотивы своих действий задержанный не смог. По оперативным данным, подозреваемый не работает, ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.  

Подозреваемый заключён под стражу. В действиях мужчины есть признаки преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.  

Зимой 2019 года в Россонском районе мужчина пытался поджечь женщину.  

Гражданин облил её бензином и хотел зажечь спичку – подробнее здесь.  

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Молодечненском районе задержан 56-летний житель деревни Яковичи, который несколько раз ударил местного жителя косой.   Как сообщает УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лениинском районе состоится многопрофильный консультационный пункт (выездной прием граждан)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика