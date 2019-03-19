За взятку арестован главный архитектор Минска

Павла Лучиновича задержали после получения четырех тысяч долларов от индивидуального предпринимателя.

По информации МВД, председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павла Лучиновича задержали сегодня, 20 марта сотрудники ГУБОПиК.

«Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома. Мужчину задержали в Минском районе после получения 4 тысяч долларов США. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель», - сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что главным следственным управлением СК в отношении главного архитектора Минска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет).