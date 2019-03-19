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За взятку арестован главный архитектор Минска

20.03.2019 10:55 — Разное | БДГ  
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Павла Лучиновича задержали после получения четырех тысяч долларов от индивидуального предпринимателя.

По информации МВД, председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павла Лучиновича задержали сегодня, 20 марта сотрудники ГУБОПиК. 

«Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома. Мужчину задержали в Минском районе после получения 4 тысяч долларов США. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель», - сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что главным следственным управлением СК в отношении главного архитектора Минска возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет).

 

 
 
Теги: Минск
 
 
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Павла Лучиновича задержали после получения четырех тысяч долларов от индивидуального предпринимателя.
 
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