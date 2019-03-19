Учения на территории «МАВ»

Тревожные звуки сирен, хоть и без брызг воды и пены — тактико-специальные учения на территории ЧУП «МАВ», были максимально реальны и правдоподобны.

На место условного возгорания оперативно прибыли подразделения МЧС Дзержинского района. Их задача – устранить очаг загорания и не допустить гибели людей на объекте.

Основным направлением работы предприятия, является производство лакокрасочных смесей, т.е. тех компонентов, которые при малейшем повышении температуры могут вспыхнуть как пороховая бочка. Поэтому четкие и слаженные действия здесь необходимы.

По легенде, в результате нарушения технологического процесса произошел разлив и возгорание пентафталевых эмалей.





Ситуацию осложняло то, что в здании находились люди, огонь распространялся в соседние помещения, опасность обрушения строительных конструкций здания. Попытка рабочих объекта потушить пожар самостоятельно оказалась безуспешной. В кабинете на 2-м этаже со слов персонала находиться 1 работник, который отправился самостоятельно в задымленное помещение для эвакуации материальных ценностей и не вернулся. Подразделения МЧС начало оперативно эвакуировать людей, а прибывшие на место отделения скорой помощи – проводить реанимирующие мероприятия.



























Слаженная работа команды спасателей, их мастерское владение аварийно - спасательными средствами позволили взять ситуацию под контроль.

Также было отработано взаимодействие с аварийно-диспетчерскими службами газоснабжения, электроснабжения, руководством и персоналом объекта.

Завершились учения подробным анализом действий подразделений Дзержинского РОЧС, где руководителем тушения пожара первым заместителем начальника Дзержинского РОЧС Пармоном Вадимом Викторовичем была дана положительная оценка всем участникам учений.











