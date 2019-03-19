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Выставка-конкурс научно-методических материалов и педагогического опыта

20.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Подведены итоги областного этапа республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов и педагогического опыта по организации эколого-биологической работы с детьми и молодежью, посвященной Году малой родины.

На областной этап поступило 42 конкурсных работы.

На основании решения жюри конкурса победителями областного этапа стали:

в номинации «Программа объединения по интересам»:

лауреат - Горкавчук Татьяна Степановна, педагог дополнительного образования ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района;

в номинации «Методическая разработка»:

III место - Русель Жанна Жановна, педагог дополнительного образования ГУО «Эколого-биологический центр Дзержинского района»;

лауреат - Василевич Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования ГУО «Эколого-биологический центр Дзержинского района»;

в номинации «Инновационный (педагогический, научно-методический) опыт работы педагога»:

III место

Авдеенко Людмила Валентиновна, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска».


 
 
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Подведены итоги областного этапа республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов и педагогического опыта по организации...
 
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