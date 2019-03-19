Выставка-конкурс научно-методических материалов и педагогического опыта

Подведены итоги областного этапа республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов и педагогического опыта по организации эколого-биологической работы с детьми и молодежью, посвященной Году малой родины.
На областной этап поступило 42 конкурсных работы.
На основании решения жюри конкурса победителями областного этапа стали:
в номинации «Программа объединения по интересам»:
лауреат - Горкавчук Татьяна Степановна, педагог дополнительного образования ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района;
в номинации «Методическая разработка»:
III место - Русель Жанна Жановна, педагог дополнительного образования ГУО «Эколого-биологический центр Дзержинского района»;
лауреат - Василевич Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования ГУО «Эколого-биологический центр Дзержинского района»;
в номинации «Инновационный (педагогический, научно-методический) опыт работы педагога»:
III место
Авдеенко Людмила Валентиновна, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска».