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Впервые получили паспорта

20.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Вручение самого главного документа гражданина Беларуси — первых в их жизни паспортов, которое прошло 15 марта — в День Конституции — в КПЦ «Городок», запомнится юным городокчанам надолго. Торжественное мероприятие было организовано в рамках Всебелорусской патриотической акции «Мы — граждане Беларуси!»

Впервые получили паспорта

25 лет назад, 15 марта 1994 г., был принят первый основной Закон независимой Республики Беларусь. Конституция впитала в себя преемственность и опыт многовекового исторического пути Беларуси и опирается на неотъемлемое право белорусского народа иметь свою государственность. Она гарантирует каждому гражданину свободу и права, необходимые для созидательного труда, достойной жизни и гармоничного развития личности. Сохранять основной Закон страны, укреплять государственность — патриотический долг каждого из нас.

  Паспорта ребятам вручили председатель Городокского районного Совета депутатов  Светлана Зуева и старший инспектор группы по гражданству и миграции РОВД Игорь Овчинников. Поздравительные адреса каждому школьнику от районной организации РОО «Белая Русь» передала ее председатель Татьяна Пушкова. Юных граждан Беларуси с праздником поздравила начальник отдела загс райисполкома Наталья Кочанова. Билеты ОО «БРСМ» девчонкам и мальчишкам вручила председатель районного совета ветеранов Алла Петровна Казакова.

  В рамках мероприятия были награждены победители смотра-конкурса рисунка «Логотип Молодёжной палаты Городокского района». Он был направлен на формирование у молодежи активной жизненной позиции, создание условий для развития ее творческого потенциала.

  Вокальные номера участников коллективов самодеятельного творчества учреждений культуры города были проникнуты патриотизмом и любовью к родине большой — Республике Беларусь — и малой — самому северному ее региону, в котором живут самые добрые и гостеприимные люди, — Городку.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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Вручение самого главного документа гражданина Беларуси — первых в их жизни паспортов, которое прошло 15 марта — в День Конституции — в КПЦ «Городок»,...
 
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