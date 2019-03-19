ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдеп США: санкции против России будут усиливаться

20.03.2019 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Заместитель помощника госсекретаря Дэвид Пейман заявил, что, по его мнению, санкции уже создали трещины между олигархами и Кремлем



Заместитель помощника госсекретаря по финансовому и санкционному противодействию Дэвид Пейман ответил на вопросы, связанные с американскими санкциями против России, в интервью «Голосу Америки».

- Сигал Манделкер из министерства финансов на этой неделе заявила Конгрессу, что администрация Трампа за последние два года ввела санкции против 270 человек и организаций, связанных с Россией. 

Некоторые из этих санкций ставят своей целью конкретные изменения в поведении России, например, соблюдение режима прекращения огня в Украине. Другие санкции призваны наказать Россию за определенную политику, например, за предполагаемое вмешательство на выборах в США. 

Насколько успешными оказались эти два вида санкций? Удалось ли вам добиться большего успеха в изменении поведения России или удалось лишь повысить ее издержки?

- Мне кажется, и то и другое. Эти вещи идут рука об руку. Огромные издержки, которые, благодаря нам, понесли российские олигархи, близкие к Кремлю, создали трещины в отношениях в России и между олигархами и Кремлем. 

Кроме того, мы вводим эти санкции не только для повышения издержек, но и для того, чтобы вызвать изменения в поведении. И в этом отношении у нас возникло замечательное трансатлантическое единство с нашими европейскими партнерами. Оно было уже в 2014 году. Сейчас уже не 2014 год. Злонамеренное поведение России активизировалось. Вы упомянули вмешательство на выборах, как один пример. 

Поэтому по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России санкции будут усиливаться, и мы будем выступать совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы наши санкции дали мультипликативный эффект и оказывалось достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение.


- Отмечаете ли вы какие-то изменения в этом поведении, которое вы воспринимаете, как злонамеренное?

- Смотрите, были определенные сферы взаимных интересов и сотрудничества между Россией и США, включая сирийский театр военных действий. Россия заинтересована в том, чтобы там на местах не было иранских войск. Там были определенные дискуссии и некоторые сигналы, как я считаю, со стороны России, что присутствие иранских войск на местах нежелательно. 

А там, где есть области сотрудничества, мы продолжаем вести диалог, пытаемся согласовать наши интересы с Россией и работать вместе. Но, очевидно, в таких вопросах, как Крым, Украина, вмешательство на выборах, мы должны увидеть положительные изменения со стороны российского правительства и Кремля, прежде чем мы будем изучать возможность каких-либо изменений в нашей политике санкций.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель помощника госсекретаря Дэвид Пейман заявил, что, по его мнению, санкции уже создали трещины между олигархами и Кремлем
 
Новости дня
Новости разные
 
Тео и Герман станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика