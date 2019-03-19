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Oops! Шпилевскому в Казахстане дали штраф за... руконепожатие

20.03.2019 10:13 — Разное | Партизан  
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С белорусским тренером «Кайрата» приключилась неожиданная история.

Алексей Шпилевский не работает в Беларуси с августа 2018 года, но не дает о себе забыть. В конце октября бывший коуч брестского «Динамо» возглавил «Кайрат», а в начале марта провел первые официальные матчи у руля «желто-черных».

Дебют у белоруса получился не очень – впрочем, и соперник был очень серьезным. 3 марта на Центральном стадионе Алма-Аты «Кайрат» в матче за Суперкубок уступил «Астане» 0:2. Дубль конголезца Джуниора Кабананга все решил.

Несмотря на то, что это был лишь первый матч Алексея в качестве главного тренера, болельщики устроили тренеру и команде серьезную обструкцию в соцсетях. Казахи называли футболистов позорниками, тренера – физруком, и после первой игры просили его уйти в отставку.

На эти упреки Шпилевский ответил хорошим стартом в чемпионате. 10 марта «Кайрат» дома переиграл «Тараз» 2:0.

 – Очень рад, что мы начали сезон с победы, – сказал после игры Шпилевский. – Доволен в большей степени тем, что победили. Понятно, что мы еще втягиваемся и нам нужно время. Для всей команды это было только вторая или третья игра на 90 минут. Чувствуется, что мы находимся не в оптимальных кондициях. Однако общая картина все равно положительная.

Через неделю алматинцы одолели карагандинский «Шахтер» 2:1. Сергей Политевич, выступающий за «Кайрат» с прошлого лета, ни в одном из трех матчей не участвовал – он по индивидуальной программе восстанавливается после травмы спины.

Показалось, что жизнь Шпилевского постепенно налаживается. Но во вторник из Казахстана пришла неожиданная новость

Спортивный сайт sport.kz опубликовал материал под заголовком «31-летний наставник «Кайрата» не уважает опытных тренеров из КПЛ». В статье рассказывается о том, что контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола оштрафовал молодого тренера на 252500 тенге (примерно на 670 долларов) за нарушение регламента чемпионата. Заплатить штраф коуч обязан до 18 апреля.

О чем идет речь? Белорус нарушил вот какой пункт: «Согласно принципу честной игры Fair Play, непосредственно перед началом и после окончания каждого матча, главные тренеры (и.о. главного тренера) команд должны приветствовать друг друга рукопожатием, которое должно быть осуществлено на пересечении центральной и боковой линиях футбольного поля (в месте расположения технических зон)». 

Получается, что Алексей просто не пожал руку своему коллеге Вахиду Масудову. Также sport.kz утверждает, что Шпилевский не хотел здороваться и с наставником «Астаны» Романом Григорчуком. И сделал это якобы лишь после замечания резервного рефери.


Ситуацию «Трибуне» согласился прокомментировать отец Алексея – футбольный менеджер Николай Шпилевский:

 – Конфликт надуман. Знаю, как все было на самом деле. Перед игрой с «Астаной» Алексей подошел к лавке соперника и рукопожатием поприветствовал не только главного тренера Романа Григорчука, но и весь его штаб. А в матче с «Таразом» была следующая ситуация. После финального свистка Алексей пошел поздравлять с победой футболистов «Кайрата», а когда вернулся, главного тренера «Тараза» [Вахида Масудова] возле поля уже не было. Освободившись, Алексей позвонил тренеру, поблагодарил за игру и извинился, что не подошел сразу после завершения матча. Они хорошо пообщались, и со стороны коллег к Алексею претензий нет. Он так воспитан. Так что разговоры о том, что Алексей отказался подавать руку, – это неправда.

Что касается штрафа со стороны Казахстанской федерации футбола, то регламент есть регламент. Его никто не отменял. То, что не случилось рукопожатие, – это чисто стечение обстоятельств и, как уже говорил, Алексей сам потом искал тренера «Тараза», чтобы поблагодарить за игру. Он это и сделал.

К слову, в недоброжелательности казахи Шпилевского-младшего вряд ли могут упрекнуть. Перед игрой с карагандинским «Шахтером» Алексей пообщался с 11-летним Али Турганбековым, которого называют «казахстанским Вуйчичем». Мальчик родился без ног, но жить без футбола не может. Али уже встречался с Диего Марадоной, Неймаром, Эдинсоном Кавани, а на выходных посетил игру «Кайрата».



 
Теги: Новости
 
 
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С белорусским тренером «Кайрата» приключилась неожиданная история.
 
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