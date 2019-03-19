Импорт нефтепродуктов из России упал в 100 раз

Импорт нефтепродуктов в Беларусь из всех стран мира в январе упал в 40 раз в сравнении с прошлым годом. Он составил 8,5 тыс. т на сумму 6,08 млн. долларов. Из России было поставлено в 100 раз меньше нефтепродуктов, чем в январе прошлого года. По данным Белстата, наша страна импортировала из РФ всего 3,6 тыс. т против 350,5 тыс. т год назад.





С ноября в силу вступили новые балансы взаимных поставок нефти и нефтепродуктов между Беларусью и Россией, которые не предполагают импорта бензина, дизельного топлива и топочного мазута.





Импорт нефти в январе составил 1,55 млн. т, или на 0,5% меньше, чем год назад. Стоимость импорта сократилась на 88,9% до 529,6 млн. долларов.





Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в январе 2019 года сократился на 13,8% до 1 млн. т. В стоимостном выражении поставки упали на 14,9% до 482,4 млн. долларов. Основными адресатами поставок, по статистике стали, Великобритания (544,4 тыс. т), Нидерланды (156,2 тыс. т) и Украина (194,9 тыс. т). При этом экспорт в Украину вырос на 2,3%.









В январе прекратился экспорт битумных смесей на природных минеральных смолах. Статистика зафиксировала поставки всего 600 т на 100,8 тыс. долларов против 170,5 тыс. т в январе прошлого года.





Поставки продуктов перегонки каменноугольной смолы сократились на 10,6% до 34,8 тыс. т. В стоимостном выражении они упали на 40% до 15,47 млн. долларов.





Экспорт нефти в январе составил 138 тыс. т, столько же, сколько и год назад. Выручка от него упала на 13,4% до 58,13 млн. долларов.