Трамп выступил за вступление Бразилии в NATO

"Белсат" . Незадолго до своей первой встречи с Трампом президент Балсанару положительно отозвался о его иммиграционной политике. Он однозначно поддержал инициированное Трампом строительство стены на границе США с Мексикой, передает





Балсанару вступил в должность президента Бразилии в январе 2018 года. Во время своей предвыборной кампании он сознательно ориентировался на Дональда Трампа. В интервью Fox News он выразил надежду на хорошую дружбу с американским лидером.











