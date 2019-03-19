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Трамп выступил за вступление Бразилии в NATO
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против вступления Бразилии в Североатлантический альянс. Американский лидер активно изучает возможность принять эту латиноамериканскую страну в NATO. По словам Трампа, он также поддерживает ходатайство Бразилии о членстве в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Незадолго до своей первой встречи с Трампом президент Балсанару положительно отозвался о его иммиграционной политике. Он однозначно поддержал инициированное Трампом строительство стены на границе США с Мексикой, передает
Балсанару вступил в должность президента Бразилии в январе 2018 года. Во время своей предвыборной кампании он сознательно ориентировался на Дональда Трампа. В интервью Fox News он выразил надежду на хорошую дружбу с американским лидером.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против вступления Бразилии в Североатлантический альянс. Американский лидер активно изучает возможность принять эту...
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