Еще один погорел на взятке: задержан главный архитектор Минска

Об этом сообщает МВД.





Как сообщается, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был изобличен во взяточничестве председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома.





Его задержали в Минском районе после получения 4 тысяч долларов США. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель.









Следственным комитетом Беларуси в отношении должностного лица Мингорисполкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере) УК РБ, в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере) УК РБ.





Напомним, комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома воглавлял Павел Лучинович. Он был назначен на эту должность в феврале 2015 года. При этом должность почти полгода была вакантной после отставки в августе 2014 года экс-главного столичного архитектора Николая Власюка.



