"Видим потенциал также в замещении двигателей, используемых при производстве карьерных самосвалов "БелАЗ", двигателями, которые производит компания "Синара". Отдельно этот вопрос имеет смысл проработать", - сказал Мантуров.





"В тяжелом машиностроении планируется производство лифтового оборудования с участием российской компании "Воздухотехника" и завода "Могилевлифтмаш". Прорабатывается и еще один проект с участием этого предприятия - открытие СП с красноярской компанией "Строй-Енисей". Кроме того, хотел бы предложить нашим белорусским коллегам вместе проработать возможности производства оборудования для текстильной и швейной промышленности", - также отметил глава российского ведомства.





По словам Мантурова, в развитии промкооперации принципиально важно создавать совместные центры компетенций, что поможет избежать избыточной конкуренции, и в первую очередь необходимо обеспечить координацию действий в рамках ЕАЭС. Наиболее перспективны с этой точки зрения - переговоры по заключению соглашений о зонах свободной торговли с третьими странами, уточнил глава Минпромторга РФ.