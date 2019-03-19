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Российский министр предложил проработать вопрос оснащения "БелАЗов" российскими двигателями

20.03.2019 09:50 — Разное | Партизан  
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совместной коллегии ведомства с Министерством промышленности Беларуси предложил проработать вопрос замещения двигателей для белорусских карьерных самосвалов "БелАЗ" на российские аналоги производства группы компаний "Синара".

"Видим потенциал также в замещении двигателей, используемых при производстве карьерных самосвалов "БелАЗ", двигателями, которые производит компания "Синара". Отдельно этот вопрос имеет смысл проработать", - сказал Мантуров.

"В тяжелом машиностроении планируется производство лифтового оборудования с участием российской компании "Воздухотехника" и завода "Могилевлифтмаш". Прорабатывается и еще один проект с участием этого предприятия - открытие СП с красноярской компанией "Строй-Енисей". Кроме того, хотел бы предложить нашим белорусским коллегам вместе проработать возможности производства оборудования для текстильной и швейной промышленности", - также отметил глава российского ведомства.

По словам Мантурова, в развитии промкооперации принципиально важно создавать совместные центры компетенций, что поможет избежать избыточной конкуренции, и в первую очередь необходимо обеспечить координацию действий в рамках ЕАЭС. Наиболее перспективны с этой точки зрения - переговоры по заключению соглашений о зонах свободной торговли с третьими странами, уточнил глава Минпромторга РФ.
 
 
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совместной коллегии ведомства с Министерством промышленности Беларуси предложил проработать вопрос замещения...
 
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