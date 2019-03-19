Столицу Казахстана переименуют в честь Назарбаева

Такое предложение высказал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выступая с речью после принесения присяги. Токаев перечислил заслуги Нурсултана Назарбаева за его 29 лет на президентской должности. В завершении речи новый президент выступил с предложением переименовать Астану в честь Елбасы









«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, Елбасы, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Наша столица должна носить и имя Нурсултан», — сказал он.





Также Токаев предложил воздвигнуть прижизненный монумент Назарбаеву в центре столицы, переименовать все главные проспекты городов страны в честь первого президента. Его портреты останутся в качестве главных элементов оформления зданий государственных учреждений, учебных заведений и т. д. Нурсултану Назарбаеву будет присвоен звание почетного сенатора.





Вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом о первом президенте, лидеры нации. За ним сохраняется вся служебная инфраструктура. Он остается единственным и пожизненным Елбасы — Отцом народа.









«Авторитетное мнение Елбасы будет иметь решающее значение при разработке и принятии стратегических решений», — добавил Токаев.





Нурсултану Назарбаеву была вручена высшая награда Казахстана, присвоен очередной титул. Он покинул зал заседаний со счастливым выражением лица.



