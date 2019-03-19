ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Столицу Казахстана переименуют в честь Назарбаева

20.03.2019 09:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Она будет носить имя Нурсултан.

Такое предложение высказал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выступая с речью после принесения присяги. Токаев перечислил заслуги Нурсултана Назарбаева за его 29 лет на президентской должности. В завершении речи новый президент выступил с предложением переименовать Астану в честь Елбасы


 
«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, Елбасы, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Наша столица должна носить и имя Нурсултан», — сказал он.

Также Токаев предложил воздвигнуть прижизненный монумент Назарбаеву в центре столицы, переименовать все главные проспекты городов страны в честь первого президента. Его портреты останутся в качестве главных элементов оформления зданий государственных учреждений, учебных заведений и т. д. Нурсултану Назарбаеву будет присвоен звание почетного сенатора.

Вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом о первом президенте, лидеры нации. За ним сохраняется вся служебная инфраструктура. Он остается единственным и пожизненным Елбасы — Отцом народа.


«Авторитетное мнение Елбасы будет иметь решающее значение при разработке и принятии стратегических решений», — добавил Токаев.

Нурсултану Назарбаеву была вручена высшая награда Казахстана, присвоен очередной титул. Он покинул зал заседаний со счастливым выражением лица.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика