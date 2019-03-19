«Я ощутил нравственные страдания». Мужчина требует от СК $100 тыс, потом что к нему обратились на «вы» с маленькой буквы

Александр Михайлов, который живет в Риге, требует от Следственного комитета 200 тысяч рублей (около 100 тысяч долларов). Он считает, что СК его оскорбил: в переписке к Михайлову обратились на «вы» с маленькой буквы. Ранее он требовал 160 тысяч рублей (около 80 тысяч долларов), но ставки повысились. Об этом сообщает «Новы час».



С чего все началось



Александр Михайлов вел переписку со Следственным комитетом по уголовному делу. Центральный аппарат СК в обращении к мужчине несколько раз использовал местоимение «вы» и производные от него с маленькой буквы. А это противоречит установленным правилам беларуской орфографии и пунктуации. С маленькой буквы «вы» пишется лишь в том случае, если обращаются к группе лиц.

Со слов Михайлова, из-за ошибки СК он ощутил «нравственные страдания». Свое состояние он описал как полное страха, стыда и оскорбления.

Это усугубилось тем, что такое отношение позволил себе государственный орган. Его поддержал Центр исследований беларуской культуры: эксперты подтвердили, что в официальных обращениях к лицам нужно обращаться на «Вы», а не на «вы». Это точку зрения разделили и сотрудники Международной федерации независимых экспертов.



Пострадавший мужчина оценил тогда моральный ущерб в более чем 160 тысяч рублей (около 80 тысяч долларов). Дело о защите его чести и достоинства рассматривалось в суде Партизанского района Минска, однако в удовлетворении иска Михайлову отказали. Мужчина не удержался и подал апелляцию.



Что происходит теперь

Мужчина заявил о нарушениях в прошлом судебном процессе. Например, суд не допустил адвоката истца, потому что он опоздал. Но бывают случаи, когда суд ждет опаздывающих свидетелей, и у этих историй, как правило, счастливый конец. Таким образом, суд посягнул на конституционное право Михайлова пользоваться юридической помощью.

По этой причине Сергей Зикрацкий, адвокат Михайлова, дал судье отвод. Но судья отвод не рассмотрел и предложил представить его в письменной форме. «Соль» в том, что закон к этому не обязывает, а перерыв на составление письменного отвода мужчине не выделили. Он счел это «невероятным».

СК сообщил, что за переписку с Михайловым отвечал заместитель начальника ГСУ ЦА Следственного комитета Воробьев. Он передал в суд заявление, в котором изложил свою позицию по делу. Но суд вновь отказал Зикрацкому, который хотел ознакомиться с заявлением. Также суд запретил Михайлову давать показания по скайпу.

Михайлов пошел дальше. Дело в том, что до этого он трижды обращался с ходатайствами на имя того же Воробьёва. Он писал их по-беларуски. Но ответы на эти ходатайства получил на русском языке, что явно противоречит Закону об обращениях граждан.



Из-за множества нарушений мужчина, видимо, психанул и обвинил Воробьева в том, что он «создает ему препятствия и ограничения в пользовании беларуским языком». За это предусмотрена административная ответственность. Поэтому Михайлов попросил составить на представителя СК соответствующий протокол и повысил сумму морального ущерба до 200 тысяч рублей. Чем закончится инцидент – остается только догадываться.