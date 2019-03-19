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«Я ощутил нравственные страдания». Мужчина требует от СК $100 тыс, потом что к нему обратились на «вы» с маленькой буквы
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Александр Михайлов, который живет в Риге, требует от Следственного комитета 200 тысяч рублей (около 100 тысяч долларов). Он считает, что СК его оскорбил: в переписке к Михайлову обратились на «вы» с маленькой буквы. Ранее он требовал 160 тысяч рублей (около 80 тысяч долларов), но ставки повысились. Об этом
Это усугубилось тем, что такое отношение позволил себе государственный орган. Его поддержал Центр исследований беларуской культуры: эксперты подтвердили, что в официальных обращениях к лицам нужно обращаться на «Вы», а не на «вы». Это точку зрения разделили и сотрудники Международной федерации независимых экспертов.
Мужчина заявил о нарушениях в прошлом судебном процессе. Например, суд не допустил адвоката истца, потому что он опоздал. Но бывают случаи, когда суд ждет опаздывающих свидетелей, и у этих историй, как правило, счастливый конец. Таким образом, суд посягнул на конституционное право Михайлова пользоваться юридической помощью.
По этой причине Сергей Зикрацкий, адвокат Михайлова, дал судье отвод. Но судья отвод не рассмотрел и предложил представить его в письменной форме. «Соль» в том, что закон к этому не обязывает, а перерыв на составление письменного отвода мужчине не выделили. Он счел это «невероятным».
СК сообщил, что за переписку с Михайловым отвечал заместитель начальника ГСУ ЦА Следственного комитета Воробьев. Он передал в суд заявление, в котором изложил свою позицию по делу. Но суд вновь отказал Зикрацкому, который хотел ознакомиться с заявлением. Также суд запретил Михайлову давать показания по скайпу.
Михайлов пошел дальше. Дело в том, что до этого он трижды обращался с ходатайствами на имя того же Воробьёва. Он писал их по-беларуски. Но ответы на эти ходатайства получил на русском языке, что явно противоречит Закону об обращениях граждан.
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«Я ощутил нравственные страдания». Мужчина требует от СК $100 тыс, потом что к нему обратились на «вы» с маленькой буквы
Александр Михайлов, который живет в Риге, требует от Следственного комитета 200 тысяч рублей (около 100 тысяч долларов). Он считает, что СК его оскорбил: в переписке к...
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