ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Поедем поедим» снял корпоративное видео. В нём парень в флаге БЧБ танцует Skibidi

20.03.2019 11:03 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Ресторан «Поедем поедим» выложил в свой Instagram ролик под названием «Видео на новогодний корпоратив». Им оказалась калька на вирусный танец Skibidi. Правда, сотрудники заведения в Куропатах решили добавить в свой танец «изюминку»: парня с бело-красно-белым флагом, повязанном на шее.  

Действие ролика начинается с того, как этот самый парень с БЧБ перепрыгивает через забор и «проникает» в ресторан. Дальше идут танцы с лопатами для пиццы. В конце видео парня задерживают. 

Роликом в своих социальных сетях поделился активист Дмитрий Дашкевич: 

Напомним, ресторан «Поедем поедим» открыли в Куропатах летом прошлого года. Но строить его начали около девяти лет назад – за 50 метров от официально признанной беларускими властями территорией массового захоронения жертв сталинских репрессий. Стройка не раз приостанавливались из-за бурных протестов активистов. В 2015 году комплекс с банями и ресторанами уже пытались открыть под названием «Бульбаш-холл», но  и его открытие сорвалось. 6 июня 2018 года открылся ресторан «Поедем Поедим». Тогда же активисты устроили около него акцию «Не кабак, а музей». Активисты и сегодня против того, что недалеко от места расстрела и захоронения людей другие люди «пили на костях». На протяжении всего времени работы ресторана около его ворот дежурят активисты с БЧБ, требуя закрытия заведения. Но ясно, что его вряд ли ликвидируют: об этом вполне четко сказал президент во время «прямого диалога». 

Читайте по теме: В «Поедем поедим» хорошая винная карта, но в пятницу вечером пустой зал. Как построить дорогой ресторан и облажаться

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ресторан «Поедем поедим» выложил в свой Instagram ролик под названием «Видео на новогодний корпоратив». Им оказалась калька на вирусный танец Skibidi. Правда, сотрудники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Национальный центр маркетинга создал модель электронной площадки закупок "малого объема"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика