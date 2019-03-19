«Поедем поедим» снял корпоративное видео. В нём парень в флаге БЧБ танцует Skibidi

Ресторан «Поедем поедим» выложил в свой Instagram ролик под названием «Видео на новогодний корпоратив». Им оказалась калька на вирусный танец Skibidi. Правда, сотрудники заведения в Куропатах решили добавить в свой танец «изюминку»: парня с бело-красно-белым флагом, повязанном на шее.

Действие ролика начинается с того, как этот самый парень с БЧБ перепрыгивает через забор и «проникает» в ресторан. Дальше идут танцы с лопатами для пиццы. В конце видео парня задерживают.



Роликом в своих социальных сетях поделился активист Дмитрий Дашкевич:

Напомним, ресторан «Поедем поедим» открыли в Куропатах летом прошлого года. Но строить его начали около девяти лет назад – за 50 метров от официально признанной беларускими властями территорией массового захоронения жертв сталинских репрессий. Стройка не раз приостанавливались из-за бурных протестов активистов. В 2015 году комплекс с банями и ресторанами уже пытались открыть под названием «Бульбаш-холл», но и его открытие сорвалось. 6 июня 2018 года открылся ресторан «Поедем Поедим». Тогда же активисты устроили около него акцию «Не кабак, а музей». Активисты и сегодня против того, что недалеко от места расстрела и захоронения людей другие люди «пили на костях». На протяжении всего времени работы ресторана около его ворот дежурят активисты с БЧБ, требуя закрытия заведения. Но ясно, что его вряд ли ликвидируют: об этом вполне четко сказал президент во время «прямого диалога».