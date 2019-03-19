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На трассе М6 фура врезалась в бетонное основание дорожного знака: водитель погиб
Днем 19 марта на трассе М6 Минск — Гродно в Ивьевском районе погиб дальнобойщик. Об этом
Водитель вез на Iveco продукцию в Россию. Двигаясь по 129-му километру трассы, он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где грузовик врезался в бетонное основание дорожного знака.
В результате аварии водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия.
— Совершению ДТП могло способствовать состояние здоровья водителя. Накануне 36-летнему жителю Лиды вызывали скорую помощь, — проинформировали в ГАИ.
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Совершению ДТП могло способствовать состояние здоровья водителя. Накануне 36-летнему жителю Лиды вызывали скорую помощь
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