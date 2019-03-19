Два клуба КХЛ не предоставили документы для участия в следующем сезоне. Минское «Динамо» - не в их числе

Два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — рижское «Динамо» и братиславский «Слован» — не предоставили необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.



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Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что клубы должны подтвердить соответствие условиям допуска к участию в следующем сезоне до 15 марта.

— По состоянию на 15 марта 2019 года 22 клуба предоставили подтверждающие документы в соответствии с требованиями правого регламента КХЛ. В то же время у одного из клубов имеется задолженность в полтора месяца по зарплате перед игроками, которую клуб планирует погасить до конца марта. «Слован» и рижское «Динамо» не предоставили документы, у «Куньлуня» лига запросила уточнения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Минского «Динамо» в числе проблемных клубов нет, «зубры» отправили все необходимые документы для участия в следующем чемпионате КХЛ.

Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из лиги были исключены «Лада» и «Югра». Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ все три имеющие проблемы с документами команды не попали в плей-офф. «Слован» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» — 11-ю строчку Восточной конференции. Рижское «Динамо» заняло девятое место на Западе и отстало от «Витязя», закончившего чемпионат восьмым, на одно очко.

Ранее сообщалось, что «Слован» может быть исключен из состава КХЛ из-за проблем с финансированием. Команда из Братиславы впервые в истории лиги закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб — минус 112. Последние игры команда проводила, играя в три пятерки, а 20 февраля на матч с «Йокеритом» (1:7) в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли.