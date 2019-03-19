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Плановые проверки продолжаются

20.03.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Плановые проверки продолжаются

 Инспекцией надзора и профилактики Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и плану выборочных проверок на 1-е полугодие 2019 года завершены проверки объектов ГУДСП «Ивацевичская ДСПМК-34» (начальник Слесаренко Д.И.) и филиала «Ивацевичскийспиртзавод» РПУП «Брестский ликероводочный завод «Белаалко» (директор Щурко В.Т.).

В ходе проведения выборочной проверки ГУДСП «ИвацевичскаяДСПМК-34», установлено, что не в полной мере соблюдаются требования пожарной безопасности на объектах. Так, необходим ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в складском здании. Оформление планов эвакуации не отвечают установленным требованиям. Отдельные здания не укомплектованы в полном объеме огнетушителями, а также не проведена своевременная проверка систем наружного противопожарного водоснабжения.

По результатам проверки объектов филиала «Ивацевичский спиртзавод» руководителю рекомендовано выполнить мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре, а также на ограничение распространения горения по этажам здания в случае его возникновения. Так, в лестничной клетке административной части производственного цеха необходимо оборудовать двери устройствами самозакрывания и уплотнениями в притворах. В тамбур-шлюзах перед входом в основной ректификационный цех необходима установка сертифицированных противопожарных дверей.

Согласно ст.17 Закона Республики Беларусь «О Пожарной Безопасности», руководители и другие должностные лица предприятий и организаций различной формы собственности обязаны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях, предприятиях, а также своевременно выполнять противопожарные мероприятия по предписаниям и рекомендациям органов государственного пожарного надзора.

Консультацию по вопросам, относящимся к компетенции органов государственного пожарного надзора вы можете получить в Ивацевичском РОЧС по телефонам 9-27-54, 6-45-97.

 Виталий Дыдышко, и.о.начальника Ивацевичского РОЧС.

 

 
 
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 По результатам проверки объектов  ГУДСП «Ивацевичская ДСПМК-34» и филиала «Ивацевичский спиртзавод» ......
 
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