Ещё в конце прошлой недели в соцсети Вконтакте был опубликован пост , из которого следует, что прямо посреди пешеходной дорожки установлена опора для фонаря. Как она там оказалась - загадка. Либо так напроектировали, либо что-то не так поняли в проекте сами строители. А может неправильно отмеряли.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64482.php

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И вот уже сегодня радостная весть - фонарь переносят немного в сторону, где ему и положено быть.