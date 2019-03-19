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О столбе, который оказался не к месту и о пользе этих ваших "интернетов"
20.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Ещё в конце прошлой недели в соцсети Вконтакте
И вот уже сегодня радостная весть - фонарь переносят немного в сторону, где ему и положено быть.
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Ещё в конце прошлой недели в соцсети Вконтакте был опубликован пост, из которого следует, что прямо посреди пешеходной дорожки установлена опора для фонаря. Как...
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