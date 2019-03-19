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О столбе, который оказался не к месту и о пользе этих ваших "интернетов"

20.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ещё в конце прошлой недели в соцсети Вконтакте был опубликован пост, из которого следует, что прямо посреди пешеходной дорожки установлена опора для фонаря. Как она там оказалась - загадка. Либо так напроектировали, либо что-то не так поняли в проекте сами строители. А может неправильно отмеряли.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64482.php

О столбе, который оказался не к месту и о пользе этих ваших "интернетов"

И вот уже сегодня радостная весть - фонарь переносят немного в сторону, где ему и положено быть.

 
 
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  Ещё в конце прошлой недели в соцсети Вконтакте был опубликован пост, из которого следует, что прямо посреди пешеходной дорожки установлена опора для фонаря. Как...
 
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