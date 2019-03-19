ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проезд с маячками на "красный" для оперативных служб норма?

20.03.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Прежнее руководство ГАИ запомнилось нам тем, что "поломало" всю систему взаимоотношения водитель-пешеход-велосипедист. И только сейчас мы начинаем осознавать, что те решения были правильными. Нынешнее руководство будут вспоминать несколько иными делами - полным отказом от принципа "зелёной волны" в городе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64481.php

Проезд с маячками на "красный" для оперативных служб норма?

Проехать где-то без остановок - большая удача! Даже собственные, можно сказать, оперативные службы в расстройстве, но у них хотя бы есть шанс "проскочить" на красный, включив соответствующую световую (а может быть и звуковую, хотя вряд-ли) сигнализацию.

Обычные люди (мы с вами) с завистью поглядывают на тех, кто может позволить себе подобное, и вспоминают "добрым словом" тех, кто так безобразно настраивает работу светофоров. Даже ночью в городе не проехать без остановок.

На видео - ситуация в городе Бресте (дата и время на регистраторе неверные) - 20 марта, примерно в 00 30 на перекрестке Московской со Стафеева в сторону обл.больницы. Светофоры там работают так, что водители останавливаются на каждом, хотя ничто не мешает настроить их хорошо, и пропускать автомобили без остановок. Но кому-то этот вариант не нравится, а потому все стоят.

Все, кроме автомобиля, по всей видимости, охраны. И ведь их можно понять! Наверняка, если бы у простого водителя была возможность включить маяки и проехать - он бы тоже воспользовался. А что происходит, когда такой соблазн становится причиной огромных проблем (хорошо хоть, никто не погиб), мы знаем на примере ситуации, которая имела место в субботу (автомобиль ГАИ столкнулся с автомобилем такси). Кстати, вечером постараемся опубликовать ещё одно видео, на котором лучше видно, когда именно включились там маяки.

Таким образом простой и очевидный вывод - отсутствие так называемой "зелёной волны" в городе, в том числе в ночное время, провоцирует водителей на нарушения - проезд на красный сигнал, превышение скорости, чтобы успеть и т.д. Кто-то очень желает накалять обстановку и доводить до аварийных ситуаций? Жаль, что никак нельзя влиять на назначения в структурах власти того или иного человека. Одного мы поменяли бы уже точно.

И да, не стоит винить пацанов в УАЗике - лично я их понимаю. И простите за большой логотип на видео - серьёзные блогеры имеют обыкновение скачивать видео и обрезать его, приходится делать больше.

P.S.: сегодня на "своей шкуре" удалось прочувствовать, как приятно и удобно выехать по 28-го Июля со стороны Ковалёво в направлении Пионерской и дальше Пушкинской. Ладно, только 2 светофора проехал на зелёный сигнал, а на остальных стоял, но спрашивается - зачем там работает светофор с 8 утра для заезда на парковку Материка и Микса? Это час пик, и именно из-за него не успеваешь на следующий светофор, на перекрёстке с Варшавкой. А магазины в это время не работают, никто оттуда не выезжает. Может, имеет смысл оставить его в "жёлтом мигании" до 9 утра (аналогично и вечером отключать после 21.00)? Или хотя бы до 8.30, когда основной поток уже спадает.

Проезд с маячками на "красный" для оперативных служб норма?

 Для примера - вчера на этом же участке не работал светофор на перекрёстке ул. Луцкая-28-го Июля, и что бы вы думали? Никаких пробок в направлении выезда в сторону города, просто никаких. Вот до чего дошло - отсутствие светофоров становится более эффективным, чем их наличие. Или мы просто чего-то не понимаем, или у кого-то "руки кривые".

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Прежнее руководство ГАИ запомнилось нам тем, что "поломало" всю систему взаимоотношения водитель-пешеход-велосипедист. И только сейчас мы начинаем осознавать,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два Volkswagen и BMW столкнулись в Минске: пострадали два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика