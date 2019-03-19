Прежнее руководство ГАИ запомнилось нам тем, что "поломало" всю систему взаимоотношения водитель-пешеход-велосипедист. И только сейчас мы начинаем осознавать, что те решения были правильными. Нынешнее руководство будут вспоминать несколько иными делами - полным отказом от принципа "зелёной волны" в городе.



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Проехать где-то без остановок - большая удача! Даже собственные, можно сказать, оперативные службы в расстройстве, но у них хотя бы есть шанс "проскочить" на красный, включив соответствующую световую (а может быть и звуковую, хотя вряд-ли) сигнализацию.

Обычные люди (мы с вами) с завистью поглядывают на тех, кто может позволить себе подобное, и вспоминают "добрым словом" тех, кто так безобразно настраивает работу светофоров. Даже ночью в городе не проехать без остановок.

На видео - ситуация в городе Бресте (дата и время на регистраторе неверные) - 20 марта, примерно в 00 30 на перекрестке Московской со Стафеева в сторону обл.больницы. Светофоры там работают так, что водители останавливаются на каждом, хотя ничто не мешает настроить их хорошо, и пропускать автомобили без остановок. Но кому-то этот вариант не нравится, а потому все стоят.

Все, кроме автомобиля, по всей видимости, охраны. И ведь их можно понять! Наверняка, если бы у простого водителя была возможность включить маяки и проехать - он бы тоже воспользовался. А что происходит, когда такой соблазн становится причиной огромных проблем (хорошо хоть, никто не погиб), мы знаем на примере ситуации, которая имела место в субботу ( автомобиль ГАИ столкнулся с автомобилем такси ). Кстати, вечером постараемся опубликовать ещё одно видео, на котором лучше видно, когда именно включились там маяки.

Таким образом простой и очевидный вывод - отсутствие так называемой "зелёной волны" в городе, в том числе в ночное время, провоцирует водителей на нарушения - проезд на красный сигнал, превышение скорости, чтобы успеть и т.д. Кто-то очень желает накалять обстановку и доводить до аварийных ситуаций? Жаль, что никак нельзя влиять на назначения в структурах власти того или иного человека. Одного мы поменяли бы уже точно.

И да, не стоит винить пацанов в УАЗике - лично я их понимаю. И простите за большой логотип на видео - серьёзные блогеры имеют обыкновение скачивать видео и обрезать его, приходится делать больше.

P.S.: сегодня на "своей шкуре" удалось прочувствовать, как приятно и удобно выехать по 28-го Июля со стороны Ковалёво в направлении Пионерской и дальше Пушкинской. Ладно, только 2 светофора проехал на зелёный сигнал, а на остальных стоял, но спрашивается - зачем там работает светофор с 8 утра для заезда на парковку Материка и Микса? Это час пик, и именно из-за него не успеваешь на следующий светофор, на перекрёстке с Варшавкой. А магазины в это время не работают, никто оттуда не выезжает. Может, имеет смысл оставить его в "жёлтом мигании" до 9 утра (аналогично и вечером отключать после 21.00)? Или хотя бы до 8.30, когда основной поток уже спадает.







Для примера - вчера на этом же участке не работал светофор на перекрёстке ул. Луцкая-28-го Июля, и что бы вы думали? Никаких пробок в направлении выезда в сторону города, просто никаких. Вот до чего дошло - отсутствие светофоров становится более эффективным, чем их наличие. Или мы просто чего-то не понимаем, или у кого-то "руки кривые".