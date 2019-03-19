Как понять, что вам пора к иммунологу

Организм не справляется с простудой — пусть за него поработают «препараты для иммунитета». Согласитесь, хоть раз в жизни эта идея вас посещала, но она не совсем хороша, пишет « Здоровье Mail.Ru ».



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Врач-иммунолог занимается профилактикой и лечением нарушений основной защитной системы человека, от аллергий до иммунодефицитных состояний. Порой вы можете неверно истолковать свое недомогание и вторую простуду за месяц счесть серьезной проблемой, которую исправить может только врач и курс лекарственных препаратов. При этом известно, что сами иммунологи не станут назначать медикаменты просто так, для поднятия иммунитета после ОРВИ или вообще для профилактики.

Второй бронхит — это повод?

Чаще всего — нет. Дело в том, что подавляющее большинство пациентов торопится выздороветь и не долечивается. Положенный 7−10 дневный курс антибиотиков сокращается до 5, потому что новую пачку покупать не хочется или симптомы вроде сошли на нет. Вы раньше времени выходите на работу или нагружаете себя. Так формируется хронический очаг инфекции: недолеченные тонзиллиты, синуситы, бронхиты, циститы ослабляют иммунитет и выматывают. Но это не повод пить иммуномодуляторы и терзать специалиста. Это повод разобраться до конца с основным заболеванием и не допускать его рецидива. Точно так же снижает защитные функции организма неправильный образ жизни — вредные привычки, переедание, недосып и стрессы. Оставив все как есть и добавив «какойтоферон», вы проблему не решите. Лучший способ помочь иммунитету — убрать все негативные факторы, о которых знает каждый, но почему-то не воспринимает всерьез.

Если не терпится

Есть четкие показания для обращения к иммунологу:

Частые и острые аллергические реакции, бронхиальная астма, ХОБЛ.

Постоянная утомляемость без видимой причины, когда депрессия, авитаминоз, недосып и другие патологии исключены.

Постоянно рецидивирующие бактериальные, грибковые или вирусные инфекции (фурункулез, остеомиелит, кандидоз, носительство вируса Эпштейна-Барр, герпесвирусные и цитомегаловирусные инфекции).

Вопросы, связанные с подготовкой к вакцинации и поствакцинальными осложнениями.

Наличие аутоимунного заболевания (системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, миастения), врожденная или приобретенная патология иммунитета.

Аллергические реакции и частые рецидивы инфекций у беременных.

Состояние после перенесенной трансплантации органов

В арсенале специалистов довольно много возможностей, чтобы досконально разобраться в заболевании и подобрать верное лечение. Самые частые обследования включают:

Клинические и бактериологические анализы крови, мочи

Иммунограмму и кожные аллергологические пробы

Оценку интерферонового статуса с определением чувствительности к корректорам иммунитета

Оценку уровня иммуноглобулинов классов A, M, G, E

Молекулярно-биологические и серологические обследования

Тесты на собственные антитела к тканевым антигенам.

Конечно, когда есть сомнения относительно здоровья, особенно у самых уязвимых — детей, беременных, пожилых, — это в любом случае повод обратиться к специалисту, но отнюдь не повод для самостоятельного применения повышающих иммунитет средств. Тем более что их, безвредных и универсальных, еще не придумали. Иммунологи очень точно описывают ситуацию с бесконтрольным употреблением безрецептурных лекарств и БАДов. Логика проста: если организм человека без врожденных патологий иммунитета отвечает на внешний фактор (инфекцию и тп) — это нормально и вмешиваться, «помогая» таблетками, не нужно. Если ответ на чужеродного агента неадекватен, то и не ясно, как помогут препараты, не имеющие подтверждения клинической эффективности. Разбираться в этом случае нужно в кабинете у специалиста и только после полного обследования.