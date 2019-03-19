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Возобновляется движение автобусов Гомель-Солигорск через Слуцк
20.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Как информирует автовокзал Солигорска, возобновляется движение автобусов по междугородним маршрутам из Солигорска в Гомель.
С 5 апреля Гомель - Солигорск через Бобруйск и Слуцк, по пятницам и воскресеньям. Отправление:
Со 2 апреля Гомель - Солигорск через Октябрьский, по вторникам и четвергам. Отправление:
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Как информирует автовокзал Солигорска, возобновляется движение автобусов по междугородним маршрутам из Солигорска в Гомель. Так, с 5 апреля автобус будет...
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