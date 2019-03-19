Возобновляется движение автобусов Гомель-Солигорск через Слуцк

Как информирует автовокзал Солигорска, возобновляется движение автобусов по междугородним маршрутам из Солигорска в Гомель.

С 5 апреля Гомель - Солигорск через Бобруйск и Слуцк, по пятницам и воскресеньям. Отправление:

АВ Гомель - 8.40

АВ Солигорск - 15.20.

Со 2 апреля Гомель - Солигорск через Октябрьский, по вторникам и четвергам. Отправление:

АВ Гомель - 6.40

АВ Солигорск - 13.40