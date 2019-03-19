28 марта на некоторых улицах Слуцка отключат электричество





В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ в четверг, 28 марта, на некоторых улицах Слуцка будет отключено электроснабжение. Об этом сообщили в Слуцком городском районе электрических сетей.

С 9:00 до 16:00 света не будет у потребителей по адресу ул. Дружная №6-54, ул. Цветочная №7-53 (нечетная сторона), ул. Листопадовская (нечетная), ул. Добросельская №1-31, ул. Обуховича №1-20, проезд Дружный №1-8, ул. Любанская №5 на ул. Пушкина №19б.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Специалисты электросетей приносят извинения за причиненные неудобства.



Slutsk-Gorod.by