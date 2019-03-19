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Авто, которое нельзя перевернуть. Посмотрите, что сделали с обычной «Нивой» на Кубани
В российском Новокубанске умельцы из театра «Каскадер» создали уникальную «Ниву-неваляшку». Они оборудовали автомобиль стальной рамой, и теперь на нем можно выполнять впечатляющие трюки с переворотами! Успешные испытания конструкции сняли на видео. Такого вы еще точно не видели!
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Теперь на стареньком авто можно выполнять эффектные трюки!
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