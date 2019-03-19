В российском Новокубанске умельцы из театра «Каскадер» создали уникальную «Ниву-неваляшку». Они оборудовали автомобиль стальной рамой, и теперь на нем можно выполнять впечатляющие трюки с переворотами! Успешные испытания конструкции сняли на видео. Такого вы еще точно не видели!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авто, которое нельзя перевернуть. Посмотрите, что сделали с обычной «Нивой» на Кубани Теперь на стареньком авто можно выполнять эффектные трюки!