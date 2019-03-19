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Информация для  жителей  Кричевского района

20.03.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Информация для  жителей  Кричевского района
Информация для  жителей  Кричевского района

С 12 марта в рамках Проекта ПРООН « Содействие занятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» консультантом по предпринимательству Кричевского района назначена Самусенко  Альбина  Васильевна.

По всем вопросам начала организации и ведения предпринимательской  деятельности вы можете получить бесплатную консультацию по телефонам (во все дни недели с 8.00 до 21.00):

+ 375 445564367, а также Вайбер, WhatsAPP +37529 6057022.

Один  раз  в  месяц  будет  организован личный  индивидуальный  прием в бизнес – инкубаторе  ЦПП ОАО «Кричевский рынок» по адресу: г. Кричев ул. Советская, 49А. Предварительная запись по телефону: (Федоров Никита Николаевич 8-0298262674).

О  конкретной дате  проведения личных консультаций будет сообщаться дополнительно.

 
 
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Информация для  жителей  Кричевского района С 12 марта в рамках Проекта ПРООН « Содействие занятости населения в малых и средних
 
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