

Информация для жителей Кричевского района

С 12 марта в рамках Проекта ПРООН « Содействие занятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» консультантом по предпринимательству Кричевского района назначена Самусенко Альбина Васильевна.

По всем вопросам начала организации и ведения предпринимательской деятельности вы можете получить бесплатную консультацию по телефонам (во все дни недели с 8.00 до 21.00):

+ 375 445564367, а также Вайбер, WhatsAPP +37529 6057022.

Один раз в месяц будет организован личный индивидуальный прием в бизнес – инкубаторе ЦПП ОАО «Кричевский рынок» по адресу: г. Кричев ул. Советская, 49А. Предварительная запись по телефону: (Федоров Никита Николаевич 8-0298262674).

О конкретной дате проведения личных консультаций будет сообщаться дополнительно.