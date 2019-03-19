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Программу продлили. Ещё год белорусы будут получать льготные кредиты на Geely

20.03.2019 11:54 — Разное | Myfin  
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Программу продлили. Ещё год белорусы будут получать льготные кредиты на Geely
фото: Myfin.by

Льготные условия действуют на все автомобили Geely, собранные в Беларуси. Правда, проценты на этот раз будут варьироваться. Так, модель Emgrand 7 ставка банка останется прежней – 1,9% годовых. При покупке остальных моделей, в том числе Geely Atlas кредит обойдется в 3,9% годовых.

Льготные кредиты вызвали ажиотаж среди покупателей. Всего за год БПС-Сбербанк выдал более 1000 займов на Geely. Число получателей превысило все изначальные прогнозы.

«Программа кредитования очень востребована среди населения. Она стала мощным стимулом для покупки автомобилей белорусской сборки и, соответственно, развития национального автопрома. Выдав более 1000 кредитов, мы решили на этом не останавливаться, понимая, какую важную роль играет льготное финансирование для белорусов, мечтающих сесть за руль новой машины, но не располагающих для этого достаточными сбережениями», – подчеркнули в БПС-Сбербанке.

 
 
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БПС-Сбербанк и СЗАО БелДжи продлили масштабную программу кредитования китайских автомобилей белорусской сборки.
 
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