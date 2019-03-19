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Программу продлили. Ещё год белорусы будут получать льготные кредиты на Geely
Льготные условия действуют на все автомобили Geely, собранные в Беларуси. Правда, проценты на этот раз будут варьироваться. Так, модель Emgrand 7 ставка банка останется прежней – 1,9% годовых. При покупке остальных моделей, в том числе Geely Atlas
Льготные кредиты вызвали ажиотаж среди покупателей. Всего за год
«Программа кредитования очень востребована среди населения. Она стала мощным стимулом для покупки автомобилей белорусской сборки и, соответственно, развития национального автопрома. Выдав более 1000 кредитов, мы решили на этом не останавливаться, понимая, какую важную роль играет льготное финансирование для белорусов, мечтающих сесть за руль новой машины, но не располагающих для этого достаточными сбережениями», – подчеркнули в БПС-Сбербанке.
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БПС-Сбербанк и СЗАО БелДжи продлили масштабную программу кредитования китайских автомобилей белорусской сборки.
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