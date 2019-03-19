Беларусь заняла 81 место в рейтинге самых счастливых стран - доклад SDSN

Беларусь заняла 81 место из 156 в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report, составляемом в рамках инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

В прошлом году Беларусь занимала 73 место.

Первое место в рейтинге второй год подряд заняла Финляндия. Помимо нее в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

У стран-соседей Беларуси показатели в рейтинге лучше. Так, Польша заняла в списке 40 место, Литва – 42, Латвия – 53, Россия – 63. Украина в рейтинге заняла 133 место.

На последнем месте оказался Южный Судан, также наименее счастливыми странами стали ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

Доклад составляется на основании исследования мнений жителей 156 стран. В опросах исследуются несколько аспектов, в том числе ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, коррупции и другие данные. Показатель счастья измеряется на основании данных опросов за три года, рейтинг 2019 года составлен по данным 2016-2018 гг.