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Сенат Казахстана одобрил кандидатуру Назарбаевой на пост спикера палаты
Сенат парламента Казахстана в среду одобрил кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность председателя палаты, передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".
По результатам тайного голосования все присутствовавшие 44 депутата единогласно проголосовали за ее избрание спикером.
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Сенат парламента Казахстана в среду одобрил кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность председателя палаты, передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан". По...
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