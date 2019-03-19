Во Франции вновь предъявили обвинения Керимову, он обязался заплатить залог в 20 млн евро

В прокуратуре Ниццы вновь предъявили обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, он уже посетил судебных следователей и обязался выплатить залог, чтобы оставаться на свободе, сообщает в среду радиостанция "Радио Франс энтернасьональ".

Радиостанция указывает, что данные о новом обвинении первой распространила газета "Нис матэн".

Обвинение сформулировано как "соучастие в уклонении от уплаты налогов".

Речь вновь идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшей в предыдущих обвинениях, которые с бизнесмена были сняты в июне 2018 года, отмечает радиостанция.

С.Керимов, по информации французских СМИ, явился по вызову судебных следователей, ознакомился с обвинением, обязался выплатить залог в 20 млн евро, после чего свободно покинул дворец правосудия.

В сообщениях не указывается дата встречи С.Керимова с судебными следователями.

Новое дело касается вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую С.Керимов предположительно, купил за 127 млн, при том, что по документам ее цена составляла 35 млн, отмечает "Нис матен".

По данным газеты, новое обвинение было предъявлено в связи с запросом министерства финансов Франции.

При этом, С.Керимов по-прежнему отвергает все обвинения, отмечают французские СМИ. Такую же позицию занимает и номинальный владелец четырех указанных в материалах следствия вилл - швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, которого также оставили на свободе под залог.

Как сообщалось, С.Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Его обвинили в незадекларированных сделках по покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов, а также в незаконном ввозе во Францию от 500 до 750 млн евро.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от С.Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать С.Керимова под стражу, однако суд при этом увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

Бизнесмену также было запрещено самовольно покидать Лазурный берег. С.Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.

В июне 2018 года французские правоохранительные органы сняли все обвинения в отношении С.Керимова в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции. Однако теперь это дело получило развитие.