ГАИ напоминает о правилах безопасности на весенних каникулах

Совсем скоро начнутся школьные каникулы. У детей появится много свободного времени, которое они будут проводить на улице. А улица таит в себе множество опасностей, которые дети не всегда способны предвидеть и правильно оценить. Поэтому самое время родителям повторить со своим чадом основные правила безопасного поведения.

Очень важно, чтобы дети не только знали эти правила, но понимали, а также могли их применить в реальных жизненных ситуациях, подчеркнула старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук.

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения.

В период каникул возможны длительные поездки за город, в связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

При этом ремень безопасности должен фиксировать ребенка правильно, то есть диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

За неиспользование детских удерживающих устройств в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения в течение года предусмотрен штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Уважаемые водители, заметив вблизи проезжей части ребенка, снизьте скорость и проявляйте повышенную осторожность. Будьте предельно внимательны при совершении маневров на внутридворовых территориях, при проезде пешеходных переходов.

На время школьных каникул Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.