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Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей

20.03.2019 11:18 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил выговор председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому, сообщила пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы,  выговор объявлен за необеспечение выполнения поручения президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил выговор председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру...
 
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