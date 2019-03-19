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Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил выговор председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому, сообщила пресс-служба главы государства.
По информации пресс-службы, выговор объявлен за необеспечение выполнения поручения президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил выговор председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру...
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