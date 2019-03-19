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Спикер сейма Литвы не видит возможностей закупать электроэнергию у Беларуси

20.03.2019 11:06 — Разное | Интерфакс  
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У Литвы не будет ни технических, ни политических возможностей закупать электроэнергию у Беларуси, даже если Минск и согласится с предложением литовского премьера модифицировать Белорусскую АЭС в Островце в станцию, работающую на газе, считает спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис.

"Мы синхронизируемся с сетями континентальной Европы, и все линии на такой стадии будут отключены. И наш закон гласит, что мы не будем больше покупать электроэнергию с небезопасных атомных электростанций (...) Мы стремимся синхронизироваться с Западом, к отключению от БРЭЛЛ, от этого кольца (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы - ИФ), чтобы больше никогда не зависеть от каких-то политических влияний с Востока", - сказал В. Пранцкетис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

На просьбу уточнить, будет ли невозможным закупка электроэнергии из Беларуси с любой электростанции, будь то атомная или иного типа, В.Пранцкетис сказал, что для этого не останется возможностей.

"Я повторю еще раз: технические возможности будут закрыты, а политическое решение - не покупать", - сказал спикер.

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис недавно официально предложил белорусскому коллеге Сергею Румасу построить в Островце не атомную, а газовую электростанцию и использовать на ней газ, поставляемый через Клайпеду.

С.Сквярнялис утверждает, что выступил с такой инициативой, поскольку в последнее десятилетие литовские политики и должностные лица не сделали ничего, чтобы остановить проект небезопасной АЭС в Беларуси.

Критики премьера утверждают, что план является нереалистичным, ни с политической, ни с технической точки зрения и связывают эти заявления с участием С.Сквярнялиса в президентских выборах.

В июне 2017 года литовский парламент принял закон, гласящий, что Белорусская АЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности и экологии, общественному здоровью Литвы. Также было заявлено об ограничении импорта электроэнергии из Беларуси. Позднее Кабмин одобрил план блокирования импорта электроэнергии с БелАЭС, строящейся всего в 50 км от Вильнюса.

Страны Балтии пока работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российской электрической сети. К 2025 году Литва, Латвия и Эстония планируют синхронизироваться с системой ЛЭП Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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У Литвы не будет ни технических, ни политических возможностей закупать электроэнергию у Беларуси, даже если Минск и согласится с предложением литовского премьера...
 
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