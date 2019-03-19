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Два Volkswagen и BMW столкнулись в Минске: пострадали два человека

20.03.2019 12:42 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 19 марта около станции метро «Кунцевщина». Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ Минска, водитель Volkswagen (такси) ехал по улице Лещинского со стороны улицы Матусевича в направлении улицы Притыцкого. При повороте налево на улицу Притыцкого он не уступил дорогу встречному BMW. После столкновения такси отбросило на другой VW, который находился на перекрестке.


Фото: Дмитрий Остапчук

В результате ДТП водитель и пассажир такси получили телесные повреждения. В ГАИ отметили, что травмы незначительные.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла около станции метро «Кунцевщина».
 
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