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Два Volkswagen и BMW столкнулись в Минске: пострадали два человека
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 19 марта около станции метро «Кунцевщина». Происшествие
Как сообщили в ГАИ Минска, водитель Volkswagen (такси) ехал по улице Лещинского со стороны улицы Матусевича в направлении улицы Притыцкого. При повороте налево на улицу Притыцкого он не уступил дорогу встречному BMW. После столкновения такси отбросило на другой VW, который находился на перекрестке.
В результате ДТП водитель и пассажир такси получили телесные повреждения. В ГАИ отметили, что травмы незначительные.
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Авария произошла около станции метро «Кунцевщина».
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