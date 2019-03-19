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В храме Йемена нашли табличку с именем неизвестного божества

20.03.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Археологи обнаружили 2000-летнюю бронзовую табличку во время раскопок в Йемене, на которой выгравирован текст, где упоминается храм ранее неизвестного божества Аттар Хармана (Athtar Ḥarman). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Live Science.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ferdinand Reus

Отмечается, что текст написан на сабейском языке, который использовался с первого тысячелетия до нашей эры до второй половины VI века нашей эры на территории современного Йемена. По словам ученых, табличка изначально принадлежала храму Аттар Хармана, расположенному недалеко от Саны, столицы Йемена. Сейчас она находится в распоряжении аукционного дома, расположенного в Колорадо (США).

По мнению исследователей, артефакт мог быть украден из Йемена и продан на черном рынке. В январе 2018 года Международный совет музеев высказал обеспокоенность, что такие предметы, как каменные таблички и металлические пластины, вывозятся из страны контрабандистами. Однако, по словам представителей аукционного дома, бывший владелец таблички умер между 1970 и 1990 годами.

 
 
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По мнению исследователей, артефакт мог быть украден из Йемена и продан на черном рынке.
 
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