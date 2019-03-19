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Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей

20.03.2019 12:37 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующее распоряжение «О привлечении к дисциплинарной ответственности» подписал глава государства.

Председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения президента о своевременной выплате заработной платы.

 
 
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Как сообщает пресс-служба президента, соответствующее распоряжение «О привлечении к дисциплинарной ответственности» подписал глава государства.
 
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