Новый президент Казахстана вступил в должность





20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев официально приступил к исполнению обязанностей президента Казахстана.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о сложении с себя полномочий президента. Но остался председателем Совета безопасности страны, который имеет серьезные полномочия, а также председателем партии «Нур Отан».

После присяги Токаев обратился к предшественнику в своей речи. Он отметил заслуги первого президента в развитии Казахстана, передает ont .

Касым-Жомарт предложил переименовать Астану в Нурсалтан, а также поставить Назарбаеву памятник и назвать главные проспекты городов в честь Елбасы.