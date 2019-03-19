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Новый президент Казахстана вступил в должность

20.03.2019 11:58 — Разное | Ежедневник  
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Новый президент Казахстана вступил в должность

20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев официально приступил к исполнению обязанностей президента Казахстана.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о сложении с себя полномочий президента. Но остался председателем Совета безопасности страны, который имеет серьезные полномочия, а также председателем партии «Нур Отан».

После присяги Токаев обратился к предшественнику в своей речи. Он отметил заслуги первого президента в развитии Казахстана, передает ont.

Касым-Жомарт предложил переименовать Астану в Нурсалтан, а также поставить Назарбаеву памятник и назвать главные проспекты городов в честь Елбасы.

 
 
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20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев официально приступил к исполнению обязанностей президента Казахстана.
 
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