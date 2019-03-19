Лукашенко объявил выговоры двум губернаторам

За задержку заработных плат выговоры от президента получили губернаторы двух областей.

Александр Лукашенко объявил выговоры председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому.

По информации БЕЛТА , чиновники получили выговор за "необеспечение выполнения поручения президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы".