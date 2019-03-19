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Лукашенко объявил выговоры двум губернаторам
За задержку заработных плат выговоры от президента получили губернаторы двух областей.
Александр Лукашенко объявил выговоры председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому.
По
Отметим, что по данным Национального статистического комитета, самые низкие зарплаты в региональном разрезе - как раз в Могилевской и Витебской областях. Они отстают от средней по стране зарплаты довольно значительно: в январе средняя по Беларуси зарплата
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За задержку заработных плат выговоры от президента получили губернаторы двух областей.
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