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Лукашенко объявил выговоры двум губернаторам

20.03.2019 12:37 — Разное | БДГ  
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За задержку заработных плат выговоры от президента получили губернаторы двух областей.

Александр Лукашенко объявил выговоры председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому.

По информации БЕЛТА, чиновники получили выговор за "необеспечение выполнения поручения президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы".

Отметим, что по данным Национального статистического комитета, самые низкие зарплаты в региональном разрезе  - как  раз в Могилевской и Витебской областях. Они отстают от средней по стране зарплаты довольно значительно: в январе средняя по Беларуси зарплата равнялась 981,6 рублям, тогда как  в Витебской области она составляла 830 рублей, в Могилевской - с 817,3 рублей.

 
 
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За задержку заработных плат выговоры от президента получили губернаторы двух областей.
 
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