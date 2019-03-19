Сезон березовой сокомании открыт. Весна пришла по календарю, а с ней и первые капли древесного напитка. Лесохозяйства Беларуси приступили к традиционной заготовке.

Цена березовика в волковысском лесхозе составит 20 копеек за литр, в прошлом году - 18 копеек. 25 копеек — за сок, вывезенный лесхозом поближе к потребителю, в прошлом году – 20 копеек.

Приобрести сок можно, позвонив по указанным ниже телефонам:

Волковысское лесничество

д. Изабелин тел. 8-044-553 50 14

д. Дыхновичи тел. 8-029-283 91 93

Росское лесничество

д. Дыхновичи тел. 8-029-869 11 53

Каревичское лесничество

д. Н. Хатьковцы тел. 8-033-656 16 63

Подоросское лесничество тел. 8-01512-22-1-04

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