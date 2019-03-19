Сезон березовой сокомании открыт. Весна пришла по календарю, а с ней и первые капли древесного напитка. Лесохозяйства Беларуси приступили к традиционной заготовке.
Цена березовика в волковысском лесхозе составит 20 копеек за литр, в прошлом году - 18 копеек. 25 копеек — за сок, вывезенный лесхозом поближе к потребителю, в прошлом году – 20 копеек.
Приобрести сок можно, позвонив по указанным ниже телефонам:
Волковысское лесничество
д. Изабелин тел. 8-044-553 50 14
д. Дыхновичи тел. 8-029-283 91 93
Росское лесничество
д. Дыхновичи тел. 8-029-869 11 53
Каревичское лесничество
д. Н. Хатьковцы тел. 8-033-656 16 63
Подоросское лесничество тел. 8-01512-22-1-04