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Весна в пути. 21 марта в Беларуси +12°С
Новости Беларуси. 21 марта в Беларуси будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег.
Как сообщает Белгидромет, в четверг на погоду в республике окажут влияние атмосферные фронты со стороны Балтийского моря. Ночью и утром будут осадки и гололедица. Днём вероятность осадков не превышает 5-10%.
Умеренный западный и северо-западный ветер. Ночью в Витебской области возможен сильный порывистый ветер до 14 м/с.
Ночью воздух в стране охладится до -2… +4°С, днём нагреется до +5… +12°С.
На днях в программе «Плюс-минус» на СТВ руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения рассказал о подготовке грунта для рассады.
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Новости Беларуси. 21 марта в Беларуси будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Как сообщает Белгидромет, в четверг на погоду в...
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