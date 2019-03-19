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Министр труда и социальной защиты Беларуси проводит выездной прием граждан в Ивьевском райисполкоме

20.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Сегодня в Ивьевском райисполкоме выездной прием граждан по личным вопросам проводит министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Анатольевна Костевич.

Министр труда и социальной защиты Беларуси проводит выездной прием граждан в Ивьевском райисполкоме

Вопросы, с которыми уже обратились заявители, касаются назначения пособий по уходу за одиноко проживающими гражданами, достигшими 80-летнего возраста, и инвалидами I группы, а также ситуации с трудоустройством.

Министр труда и социальной защиты Беларуси проводит выездной прием граждан в Ивьевском райисполкоме

Все из озвученных обращений на самом деле непросты, поэтому Ирина Анатольевна очень внимательно выслушала каждого заявителя, предложила варианты выхода из сложившихся ситуаций с точки зрения действующего законодательства. По отдельным вопросам пообещала разобраться более детально.

Министр труда и социальной защиты Беларуси проводит выездной прием граждан в Ивьевском райисполкоме

Министр труда и социальной защиты Беларуси проводит выездной прием граждан в Ивьевском райисполкоме

За консультацией по вопросу назначения социального ухода за мамой к министру обратился заявитель из Субботникского сельсовета. По поручению Ирины Анатольевны специалистами управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома обращение взято на контроль для рассмотрения и поиска оптимального решения.

Лично встретиться с высокопоставленным чиновником решила и пожилая жительница из того же сельсовета. Она попросила о содействии в решении вопроса с оформлением ее сына, как осуществляющим постоянный уход за ней.

 

 
 
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Сегодня в Ивьевском райисполкоме выездной прием граждан по личным вопросам проводит министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Анатольевна...
 
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