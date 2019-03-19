Некляев: Во всем виню себя

Белсат . Владимира Некляева сегодня не увидишь на общих круглых столах и встречах, которые проводит оппозиция. Вместе с другими экс-кандидатами на пост президента Андреем Санниковым и Николаем Статкевичем он призвал сделать будущую президентскую кампанию протестной. Мол, не стоит ожидать от других ни консолидации, ни решительных действий, передает





«За двадцать пять лет существования белорусской оппозиции с ней отработали должным образом спецслужбы. Накануне выборов 2015 года мои нервы не выдержали, и я набросился на своих. Почему на своих? На того же Дмитриева – он не хуже и не лучше всех, но он просто ближайшим был.





Я не выдержал, хотя это и не мой образ жизни – кого-то винить. Я прежде всего виню самого себя во всем. Тогда просто уже не выдержали нервы», – констатирует Некляев.









Деятельность Некляева, Статкевича и Санникова сегодня фактически происходит не ради, а вопреки. Даже кандидатом выбрали Николая Статкевича, который был под судом, а значит, по белорусским законам не может участвовать в президентской гонке.





Некляев говорит, что это – часть плана. Еще раз напомнить, что не выполняются обещания не только выпустить, но и реабилитировать политзаключенных.





Почему оппозиция до сих пор не может объединиться? Кто мешает выбрать единого лидера? Действительно ли белорусская оппозиция хочет перемен не больше, чем власти?