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Некляев: Во всем виню себя

20.03.2019 12:42 — Разное | Партизан  
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Один из самых сильных кандидатов на президентских выборах 2010 года Владимир Некляев больше не верит в оппозицию. Он сравнивает нынешнюю Беларусь с больным человеком, оказавшимся в реанимации, где нет ни медиков, ни лекарств, ни техники.

Некляев: Во всем виню себя
Владимира Некляева сегодня не увидишь на общих круглых столах и встречах, которые проводит оппозиция. Вместе с другими экс-кандидатами на пост президента Андреем Санниковым и Николаем Статкевичем он призвал сделать будущую президентскую кампанию протестной. Мол, не стоит ожидать от других ни консолидации, ни решительных действий, передает Белсат.

«За двадцать пять лет существования белорусской оппозиции с ней отработали должным образом спецслужбы. Накануне выборов 2015 года мои нервы не выдержали, и я набросился на своих. Почему на своих? На того же Дмитриева – он не хуже и не лучше всех, но он просто ближайшим был. 

Я не выдержал, хотя это и не мой образ жизни – кого-то винить. Я прежде всего виню самого себя во всем. Тогда просто уже не выдержали нервы», – констатирует Некляев.


Деятельность Некляева, Статкевича и Санникова сегодня фактически происходит не ради, а вопреки. Даже кандидатом выбрали Николая Статкевича, который был под судом, а значит, по белорусским законам не может участвовать в президентской гонке. 

Некляев говорит, что это – часть плана. Еще раз напомнить, что не выполняются обещания не только выпустить, но и реабилитировать политзаключенных.

Почему оппозиция до сих пор не может объединиться? Кто мешает выбрать единого лидера? Действительно ли белорусская оппозиция хочет перемен не больше, чем власти?

Об этом в программе «Беседы с Калинкиной» с бывшим кандидатом на пост президента Владимиром Некляевым:



 
 
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Один из самых сильных кандидатов на президентских выборах 2010 года Владимир Некляев больше не верит в оппозицию. Он сравнивает нынешнюю Беларусь с больным...
 
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