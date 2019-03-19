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Не поверите! Кикбоксер стал главой одного из российских регионов

20.03.2019 12:24 — Разное | Партизан  
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин провел рабочую встречу с Хасиковым, в ходе которой и сообщил о своем намерении назначить его врио.



 
 
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова
 
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