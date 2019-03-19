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Американец за несколько минут сорвал в казино джекпот в миллион долларов

20.03.2019 12:58 — Разное | Tut.by  
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Житель американского штата Гавайи сорвал крупный куш за несколько минут игры в казино Лас-Вегаса. Об этом сообщает информационный портал UPI. По данным казино-отеля, неизвестный турист подошел к одному из игровых автоматов и менее чем за пять минут стал обладателем выигрыша в миллион долларов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«День святого Патрика выдался на славу, и удача ирландцев оказалась на стороне гостя с Гавайских островов, у которого выпал джекпот в миллион долларов в игре Monopoly Millionaire», — объявили представители казино на официальной странице в Facebook.

В начале марта в американском штате Южная Каролина объявился обладатель самого большого джекпота в истории США, выигранного одним человеком. Шансы выиграть джекпот составляли 1 к 302,5 миллиона, или 0,00000033 процента. Счастливчик должен был угадать пять номеров от 1 до 70 и один — от 1 до 25.

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Турист подошел к одному из игровых автоматов и менее чем за пять минут стал обладателем выигрыша в миллион долларов.
 
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