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Три беларуских режиссера сняли фильм «Драма». Посмотрите его трейлер
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Три самых известных беларуских режиссера устроили коллаборацию и сняли фильм – «Драма». Об этом
О фильме
Режиссерами стали Никита Лаврецкий (известный благодаря фильмам «Любовь и партнерство», «Белорусский психопат»), Юлия Шатун («Завтра») и Алексей Свирский («Май»). Как написано в аннотации, их совместный фильм «Драма» расскажет о событиях жизней всех трех беларусов за прошедшую неделю. «Отношения, работа и повседневная экзистенция показываются с беспрецендентной кристальной чистотой, которая дает новое значение самому понятию игрового кино», – значится в ней.
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Три самых известных беларуских режиссера устроили коллаборацию и сняли фильм – «Драма». Об этом сообщает TUT.by. Его премьера состоится уже 1 апреля, и нет, это не...
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