Три беларуских режиссера сняли фильм «Драма». Посмотрите его трейлер

Три самых известных беларуских режиссера устроили коллаборацию и сняли фильм – «Драма». Об этом сообщает TUT.by. Его премьера состоится уже 1 апреля, и нет, это не первоапрельская шутка.

О фильме





Режиссерами стали Никита Лаврецкий (известный благодаря фильмам «Любовь и партнерство», «Белорусский психопат»), Юлия Шатун («Завтра») и Алексей Свирский («Май»). Как написано в аннотации, их совместный фильм «Драма» расскажет о событиях жизней всех трех беларусов за прошедшую неделю. «Отношения, работа и повседневная экзистенция показываются с беспрецендентной кристальной чистотой, которая дает новое значение самому понятию игрового кино», – значится в ней.



Критики, которым посчастливилось уже увидеть картину, остались под впечатлением. Так, Дарья Амелькович высказалась в газете «Культура»: «Гэта драма, якая выглядае сапраўды надзённай: як зрабіць свой уласны жыццёвы праект аптымальным для сябе і блізкіх? Як не здрадзіць свайму прызванню? Як знайсці прыгажосць у звычайным? <…> Прызнацца, адказы на многія пытанні тут завісаюць у паветры. Але я думаю пра гэтае кіно ўжо другі тыдзень».



Как посмотреть



Показ пройдет в кинотеатре Silver Screen в ТРЦ «Галилео» в 21:00. Билетов пока еще нет, но обещают, что совсем скоро они поступят в продажу. А пока мы предлагаем вам посмотреть трейлер: возможно, он вас рассмешит, но заинтригует – уж точно.



