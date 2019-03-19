Столицу хотят переименовать, дети плачут. Самое главное и смешное об отставке Назарбаева

Вчера, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. И сделал это красиво: в прямом эфире во время послания к народу. Назарбаев правил страной более 30 лет, поэтому новость для многих стала неожиданностью. Чтобы понять, что сейчас происходит в Казахстане, мы собрали реакции на отставку президента в социальных сетях.

В Казахстане уже появился новый президент – сегодня с утра Касым-Жомарт Токаев дал присягу и официально вступил в должность. Первое, что предложил новый глава – переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.

Динмухаммед Айсауыт : «Давайте всё будет Нурсултан, он же велики человек».

Реакция на уход Назарбаева

Вот станет сейчас Скриптонит президентом Казахстана и никто не поймёт, что он скажет в указах — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 19 марта 2019 г.

Dima Nasyrov : «Назарбаев Токаеву подарил машину без руля. Токаев: Нурсултан Абишевич, а где руль? Назарбаев: а ты главное газуй, а рулить я сам буду».

@letnieno4i: «Помню мне бывший говорил, что перестанет меня любить, когда Назарбаев перестанет быть президентом».

Дулат Сагаткалиев: «Завтра все бары страны будут переполнены, главное – по пьяне не позвонить бывшему».

когда узнал имя нового президента pic.twitter.com/wXSfrgJZEt — kirapigeon (@kirapigeon) 19 марта 2019 г.

Журналист Алесь Пилецкий написал новую серию «Давай пака»:

«- Нурсултан, ало?

- ...

- Нурсултан?!

- ...

- Ало?!

- ...

- Ало, Нурсултан!!!

- ...

- Ты што тварыш?!

- ...

- Точна ўсё. Эххх...»

Надо было Назарбаеву запустить #отставкаchallenge и затэгать некоторых лидеров стран СНГ — Василенко Никита (@winnerolegovich) 19 марта 2019 г.

Стоп, чё теперь реально голосовать придётся? #шч — Санжар Галимжанов (@SanzhGally) 19 марта 2019 г.