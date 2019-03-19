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Столицу хотят переименовать, дети плачут. Самое главное и смешное об отставке Назарбаева

20.03.2019 12:30 — Разное | KYKY  
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Вчера, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. И сделал это красиво: в прямом эфире во время послания к народу. Назарбаев правил страной более 30 лет, поэтому новость для многих стала неожиданностью. Чтобы понять, что сейчас происходит в Казахстане, мы собрали реакции на отставку президента в социальных сетях. 

В Казахстане уже появился новый президент – сегодня с утра Касым-Жомарт Токаев дал присягу и официально вступил в должность. Первое, что предложил новый глава – переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.  

Динмухаммед Айсауыт: «Давайте всё будет Нурсултан, он же велики человек». 

Реакция на уход Назарбаева

Dima Nasyrov: «Назарбаев Токаеву подарил машину без руля. Токаев: Нурсултан Абишевич, а где руль? Назарбаев: а ты главное газуй, а рулить я сам буду». 

@letnieno4i: «Помню мне бывший говорил, что перестанет меня любить, когда Назарбаев перестанет быть президентом».  

Дулат Сагаткалиев: «Завтра все бары страны будут переполнены, главное – по пьяне не позвонить бывшему». 

Журналист Алесь Пилецкий написал новую серию «Давай пака»:

«- Нурсултан, ало?
- ...
- Нурсултан?!
- ...
- Ало?!
- ...
- Ало, Нурсултан!!!
- ...
- Ты што тварыш?!
- ...
- Точна ўсё. Эххх...»

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