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Столицу хотят переименовать, дети плачут. Самое главное и смешное об отставке Назарбаева
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Вчера, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. И сделал это красиво: в прямом эфире во время послания к народу. Назарбаев правил страной более 30 лет, поэтому новость для многих стала неожиданностью. Чтобы понять, что сейчас происходит в Казахстане, мы собрали реакции на отставку президента в социальных сетях.
В Казахстане уже появился новый президент – сегодня с утра Касым-Жомарт Токаев дал присягу и официально вступил в должность. Первое, что предложил новый глава – переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.
Реакция на уход Назарбаева
@letnieno4i: «Помню мне бывший говорил, что перестанет меня любить, когда Назарбаев перестанет быть президентом».
Дулат Сагаткалиев: «Завтра все бары страны будут переполнены, главное – по пьяне не позвонить бывшему».
Журналист Алесь Пилецкий
«- Нурсултан, ало?
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